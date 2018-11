'Tienduizenden kinderen Jemen doodgehongerd'

Deze man beweert één van Amerika’s dodelijk­ste seriemoor­de­naars te zijn

20 november Samuel Little (78) beweert één van de dodelijkste seriemoordenaars in de recente geschiedenis van de Verenigde Staten te zijn. Volgens Little, die al veroordeeld is voor drie moorden en gelinkt wordt aan dertig moorden, stelt dat hij ruim 90 mensen ombracht. De politie heeft voorlopig geen reden om aan zijn verklaringen te twijfelen.