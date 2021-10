Tienduizenden betogen in VS voor recht op abortus

In de Amerikaanse hoofdstad Washington en honderden andere steden in het land hebben zaterdag tienduizenden mensen gedemonstreerd voor het grondwettelijk recht op abortus. In Washington marcheerden de demonstranten naar het Hooggerechtshof, dat in september een strenge anti-abortuswet in Texas weigerde te blokkeren.

In Washington verzamelden bijna 10.000 demonstranten zich op een plein in de buurt van het Witte Huis voordat ze naar het Amerikaanse Hooggerechtshof liepen. De demonstranten betoogden in de Amerikaanse hoofdstad en in totaal op 660 plaatsen in 50 staten in de VS met leuzen en spandoeken waarop teksten als ‘Maak abortus legaal’ en ‘Mijn lichaam, mijn keuze’ en ‘Let op je baarmoeder’ stonden geschreven. Ook waren er tegendemonstranten bij het Hooggerechtshof. De oproerpolitie hield beide groepen uit elkaar.

Ook in de Texaanse hoofdstad Austin kwamen demonstranten samen om te betogen tegen de zogenoemde ‘hartslag’-wet, die recent werd ondertekend door de Republikeinse gouverneur Greg Abbott. De wet verbiedt abortus zodra artsen hartactiviteit bij de embryo kunnen detecteren, dat is meestal rond zo’n zes weken. Op dat moment weten de meeste vrouwen nog niet dat ze zwanger zijn.

Er is bovendien geen uitzondering mogelijk in geval van verkrachting of incest in de Texaanse wet, de strengste abortuswet van de VS. Alleen als de gezondheid van de vrouw in gevaar is, kan een uitzondering gemaakt worden. Tot nu werd ruim 85 procent van alle abortussen in Texas na zes weken uitgevoerd.

Rechtbanken hebben andere staten verhinderd om soortgelijke beperkingen op te leggen, maar de wet van Texas verschilt aanzienlijk omdat het de handhaving overlaat aan particulieren door middel van civiele rechtszaken in plaats van strafrechtelijke aanklagers. Burgers kunnen zelf juridische stappen ondernemen tegen mensen die zijn betrokken bij een illegale abortus. Ze kunnen zeker 10.000 dollar (bijna 8500 euro) krijgen als ze een zaak winnen

Actiegroepen probeerden de invoering van de Texaanse abortuswet tegen te houden door een spoedprocedure aan te spannen bij het Amerikaanse Hooggerechtshof. Dat stemde echter met 5-4 tegen het verzoek van de organisaties, die claimden dat de wet ervoor zorgt dat abortus onmogelijk wordt voor zeker 85 procent van de Texaanse vrouwen die de procedure willen ondergaan.

Het hoogste rechtscollege van de VS komt over twee dagen weer bijeen om een wet van de staat Mississippi te bespreken. Daarin staat dat een abortus nog maar tot 15 weken zwangerschap mag. Een abortuskliniek vocht de wet aan en won, waarna de staat naar een hogere rechtbank stapte en ook daar verloor. De wet gaat in tegen de beroemde uitspraak in de zaak Roe versus Wade, waarin het Hooggerechtshof in 1973 oordeelde dat wetten die abortus verboden ongrondwettelijk waren. Als het hof die uitspraak herziet, zou abortus niet meer grondwettelijk beschermd zijn. Staten zijn dan vrij om abortus te verbieden, te beperken of toe te staan met restricties.

Volledig scherm © Getty Images