Tienduizend dollar voor zwarte man die vooraf moest betalen in restaurant

In het restaurant in Toronto kreeg Emile Wickham en zijn drie zwarte vrienden eerst nog te horen dat hij vooraf moest betalen omdat dit simpel het beleid van het restaurant was. Toen Wickham echter aan andere gasten vroeg of ze vooruit hadden betaald, hoorde hij dat dit niet het geval was. Een medewerker van het restaurant gaf later toe dat alleen het zwarte gezelschap werd gevraagd eerst te betalen voor het eten.