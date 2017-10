Tien jaar geëist tegen oud-militair Decembermoorden

Het Openbaar Ministerie (OM) in Suriname heeft vandaag tien jaar gevangenisstraf geëist tegen Ruben Rozendaal voor zijn rol als militair bij de Decembermoorden in 1982.

Rozendaal heeft tijdens zijn verhoor in 2012 als enige van de verdachten verklaard dat Desi Bouterse persoonlijk twee mensen heeft doodgeschoten. In december 1982 werden vijftien tegenstanders van het militaire regime vermoord. Rozendaal was zelf aanwezig in de rechtbank om de strafeis aan te horen.

De straf die de auditeur-militair tegen Rozendaal eiste, viel een stuk lager uit dan tegen andere verdachten. Tegen hoofdverdachte Desi Bouterse, nu president van Suriname, en enkele andere militairen eiste het OM eerder twintig jaar cel.

Geschokt

Toch reageerde Rozendaal geschokt op de eis van tien jaar. Hij had vrijspraak verwacht, omdat hij spijt heeft betuigd en volledig heeft meegewerkt aan het onderzoek. In een emotionele reactie zei hij nooit geweten te hebben dat de mensen die hij moest ophalen, vermoord zouden worden. ,,Deze eis doet mij erg veel pijn. Ik zou me nooit laten gebruiken om andere mensen te vermoorden.''

Volgens de auditeur-militair heeft Rozendaal meegewerkt bij het ophalen van de mensen die later zijn doodgeschoten. Het argument dat ze niet anders konden omdat ze als militairen een dienstbevel moesten uitvoeren, werd door de auditeur-militair van tafel geveegd.

De auditeur-militair ging uitgebreid in op de toedracht van de gebeurtenissen rond 8 december. Hij lichtte toe dat het toen zittende militaire regiem onder leiding van Bouterse bang was de macht kwijt te raken. De opstand tegen de machthebbers werd namelijk steeds groter, er zou zelfs een coup in voorbereiding zijn. De auditeur-militair benadrukte dat het executeren van de vijftien politieke tegenstanders een vooropgezet plan was. Zo waren er buiten de formele kanalen om nieuwe wapens het land binnengebracht.

De drie verdachten krijgen eind januari de gelegenheid te reageren op de strafeis. De verwachting is dat pas later in 2018 de krijgsraad de vonnissen uitspreekt. In totaal worden dezer dagen ruim twintig verdachten berecht. De huidige Surinaamse president Bouterse hoorde eerder al twintig jaar cel tegen zich eisen.

Decembermoorden

Een maand voor de onafhankelijkheid van Suriname in december 1975 keerde Desi Bouterse terug naar Paramaribo. Met andere sergeanten pleegde hij in februari 1980 een staatsgreep die in eerste instantie in Suriname – en in Nederland – niet tot grote afkeuring leidde. Op 8 december 1982 schreef de jonge natie de zwartste bladzijde uit de nationale geschiedenis. In Fort Zeelandia in Paramaribo werden vijftien vermeende tegenstanders van het militaire regime gemarteld en vermoord. Justitie in Suriname liet de Decembermoorden jarenlang ongemoeid.