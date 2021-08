Tien doden en twaalf gewonden bij auto-ongeluk in Texas

Het ongeluk gebeurde volgens lokale media woensdagmiddag (lokale tijd) ten zuiden van het plaatsje Falfurrias in Brooks County, op zo’n 150 kilometer van de grens met Mexico. De lokale politiechef Urbino Martinez vertelde verslaggevers dat het busje topzwaar was toen het de stoeprand raakte. De bestuurder zou een van de dodelijke slachtoffers zijn.

In maart van dit jaar kwamen dertien migranten in de buurt van de grens met Mexico om het leven nadat een vrachtwagen op een terreinwagen was gebotst. In totaal zaten 25 migranten uit Mexico en Guatemala in de terreinwagen, die maar twee zitplaatsen had.