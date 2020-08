Thomas (20) was in de haven van Beiroet: 'Wij riepen meteen what the fuck is dit?’

Een man uit het Brabantse Megen is een van de weinige Nederlanders die vanmiddag de enorme explosie in Beiroet met eigen ogen zag gebeuren. De 20-jarige Thomas van Druenen zat samen met een Britse vriend op een boot in de haven van Beiroet toen hij opeens een gigantische knal hoorde. ,,We veerden allebei op en renden naar onze kapitein. What the fuck was dit?!, riepen we.”

Zeker zeventig mensen kwamen vanmiddag om het leven door de enorme explosie in het havengebied van de Libanese hoofdstad. De ontploffing deed zich voor na een brand. Wat de explosie heeft veroorzaakt is nog niet bekend. Thomas was in een andere haven van Beiroet toen de ramp gebeurde, op zo’n tien kilometer afstand. Hij was gisteren pas in Libanon geland in verband met zijn werk.

Onvoorstelbaar hard

,,Zo wil je inderdaad je reis in Libanon niet beginnen”, vertelt hij. Een vriend en hij zaten op een jacht rustig te kaarten toen ze opeens een gigantische knal hoorden, gevolgd door trillingen. ,,Een aardbeving, dacht mijn vriend in eerste instantie. Maar toen we vooruit keken, zagen we een enorme rookwolk boven de stad. Dat was echt niet best. Je voelt je dan wel even onveilig”, stelt de Brabander.

Het geluid van de explosie was onvoorstelbaar hard, zegt Thomas. ,,Ik heb vroeger wel eens illegaal vuurwerk afgestoken. Van die cobrabommen. Die dingen gaan ongelooflijk hard, maar de knal die wij vanmiddag hoorden; dat was echt niet normaal. Alsof wij er vlak naast stonden.”



Hoewel de situatie in Beiroet momenteel extreem chaotisch is, is Thomas redelijk kalm. ,,Je ziet hier wel mensen in hun auto springen en de haven verlaten, maar op zich is de sfeer redelijk rustig.” Thomas werkt op het jacht en is momenteel in afwachting van de kapitein. ,,Die neemt later vandaag een besluit over wat we gaan doen. Het plan is om via Griekenland naar Frankrijk te varen. Ik ben benieuwd of dat vertraging oploopt. Voorlopig blijven we hier op de boot.”

Advies aan Nederlanders

Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert Thomas en andere Nederlanders die in de Libanese hoofdstad Beiroet zijn om contact op te nemen met familie of vrienden. Het ministerie adviseert hen ook contact te leggen met hun reisverzekeraar of de ambassade.

Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken kon nog niet zeggen hoeveel Nederlanders er momenteel in de Libanese hoofdstad zitten. Verder is onbekend of er Nederlandse slachtoffers door de ontploffing zijn.

Andere ooggetuigen

Op de BBC World Service meldt Mohammed Najid, een andere ooggetuige, dat er twee explosies waren vlak bij zijn flat. ,,Ik had net mijn middagdutje gedaan op de elfde etage. Ineens was al het glas weg en waren de deuren eruit gerukt. Er waren twee explosies, ik dacht dat gebouw in ging storten. Ik probeerde me te verstoppen. Mijn mond bloedde”.

De zeer geschrokken Najid zegt dat de kracht van de aanval hem deed denken aan een bombardement dat hij in 2006 meemaakte bij een Israëlische aanval. ,,Net als toen dacht ik dat ik dood zou gaan”. Een correspondent van Al-Jazeera die kilometers van de ontploffing verwijderd was, zei dat om haar heen ruiten sneuvelden en dat ze zelf omver werd geblazen.

,,Het was een echte horrorshow. Zoiets heb ik sinds de burgeroorlog niet meer gezien’, zei Marwan Ramadan, die ongeveer 500 meter van de haven verwijderd was. Charbel Haj, die in de haven werkt, vertelt dat het begon met kleine ontploffing. Vervolgens, zei hij, werd hij door de enorme explosie omver geblazen. Van zijn kleren bleef nagenoeg niets over.

Een fotograaf van persbureau AP meldt dat hij meerdere gewonden op de grond heeft zien liggen. Op beelden van Libanese media is te zien dat er mensen onder het puin liggen. Honderden auto’s liggen omgekeerd op de weg.

Volkskrant-correspondent Ana van Es meldde op Twitter dat ze een woning in Beiroet heeft staan. ,,Mijn huis zonet zware schade bij grote explosie in Beiroet. Bloed in trappenhuis. Gewonde buren”, twitterde ze.

