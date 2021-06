Thermometer in Canada tikt bijna 50 graden aan: ‘Blijf vandaag binnen’

Voor de derde dag op een rij sneuvelden in Canada hitterecords. Gisteren werd het 49,5 graden in Lytton, vlakbij Vancouver, waarmee de ongekende grens van 50 graden dichtbij is gekomen.

Canada zucht en puft onder de extreme temperaturen. In Toronto gaat het verhaal van de man die uit pure wanhoop had ingecheckt in een vijfsterrenhotel, met een koele airco. Thuis had hij vijf ventilatoren om zijn bed staan en had hij al zeven keer een koude douche genomen. Het hielp allemaal niet. Dus ontvluchtte hij de moordende hitte in luxe, à raison van ruim 200 euro per nacht.

Maar niet iedereen kan zich dat veroorloven. En voor een aantal mensen is deze hittegolf letterlijk moordend. Sinds vrijdag zijn meer dan 230 doden gemeld in de provincie British Columbia. Autoriteiten spreken van een ‘ongekende tijd’. Het oplopende sterftecijfer onder met name hoogbejaarden en kwetsbare mensen met onderliggende gezondheidsproblemen wordt in direct verband gebracht met de extreme hitte. Vele tientallen mensen zouden daarvan slachtoffer zijn geworden al moet de definitieve doodsoorzaak in alle gevallen nog worden vastgesteld. ‘Blootstelling aan omgevingswarmte kan leiden tot ernstige of fatale gevolgen, vooral bij oudere mensen, zuigelingen en jonge kinderen en mensen met chronische ziekten’, zo wordt gewaarschuwd.

Die omgevingswarmte is onderhand die van een woestijn geworden in het toch heus tegen de noordpool gelegen Canada. ,,Dit is een complete schok voor een Canadees - dit voelt als Las Vegas of India - niet als Vancouver”, aldus Chris Johnson, een strafrechtadvocaat die eveneens vluchtte naar een hotel omdat de temperatuur bij hem thuis was opgelopen naar 32 graden.

Ondertussen hebben de autoriteiten opgeroepen vooral thuis te blijven en ook een oogje in het zeil te houden in geval van oudere of kwetsbare buren. Bij een vergelijkbare hittegolf die met name het noorden van Frankrijk trof, in 2003, zouden 15000 mensen zijn omgekomen, en ook toen vooral ouderen. Net als Noord-Frankrijk destijds is het westen van Canada niet echt berekend op zuidelijke hittegolven. Veel huizen beschikken niet over airco’s en veel mensen weten ook niet goed hoe ze moeten omgaan met de hitte waardoor veel uitdrong voorkomt.

Sommige Canadese scholen hebben de leerlingen naar huis gestuurd. De politie van Toronto registreerde gisteren twintig sterfgevallen die zeer waarschijnlijk aan de hitte toegeschreven kunnen worden, aldus de lokale krant Toronto Star. Op een normale zomerse dag heeft de politie van de stad gemiddeld drie of vier onverwachte sterfgevallen. In het stadje Burnaby, even ten oosten van Vancouver, werden binnen 24 uur liefst 25 plotselinge sterfgevallen geregistreerd.



Het heeft allemaal te maken met een hogedrukgebied dat in de media een ‘heat dome’ (een ‘hittekoepel’) wordt genoemd. Het uiterste westen van Canada en ook het noordwesten van de Verenigde Staten zitten onder deze verzengende kaasstolp. Het is een zeldzaam en extreem weerbeeld maar dat wel verklaarbaar is uit klimaatverandering, zeggen experts.



Het oude nationale hitterecord stond op 45 graden, een piek in 1937 op het platteland van de provincie Saskatchewan. Gisteren was het in Lytton, drie uur rijden ten oosten van Vancouver dus 49,5 graden. Voor de derde achtereenvolgende dag brak Lytton het record dat nu richting de 50 graden kruipt. En terwijl in het westen van het land woestijnwarmte heerst, kampt het oosten van Canada met een ‘junglehitte’. De temperaturen en de vochtigheidsgraad daar worden vergeleken met die van de Golf van Mexico.

Volgens klimatoloog David Philips heeft het allemaal te maken met stijgende mondiale temperaturen. ,,Het zijn de hittegolven die onze grootouders ook kenden alleen zijn ze nu anders door de effecten van menselijk gedrag”, aldus de klimatoloog op de Canadese tv. Hij verwijst naar de CO 2 -uitstoot en daaraan gekoppelde klimaatverandering. Wat er momenteel in Canada speelt wordt ook genoemd in het recente gelekte klimaatrapport van het internationaal klimaatpanel IPCC van de Verenigde Naties. Daarin staat dat oudere en kwetsbare burgers, wereldwijd, in grote aantallen zullen bezwijken bij meer en langduriger hittegolven.

Volgens het National Climate Assessment, een wetenschappelijk rapport uit 2018 van dertien Amerikaanse federale agentschappen is het aantal hittegolven gestegen van twee per jaar in de jaren 60 tot zes per jaar in 2010. Het seizoen voor hittegolven duurt ook 45 dagen langer dan in de jaren 60, zo staat in het rapport. Volgens Michael Brauer, professor Bevolking en Volksgezondheid aan de universiteit van British Columbia zal het aantal sterfgevallen de komende dagen verder stijgen. ,,We weten dat extreme hitte mensenlevenskost. Dit wordt ernstig.”



Het volgende gevaar dat dreigt voor het hittegebied in het westen van Canada zijn natuurbranden omdat er onweer op de radar staat.