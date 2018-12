Theresa May stelt stemming over brexit op laatste moment uit

May en de leiders van de Europese Unie zetten eind vorige maand hun handtekeningen onder het brexitakkoord. Maar om wettelijk geldig te worden, moet ook het Britse parlement akkoord gaan met de deal. Dat zou morgen vrijwel zeker mislukken; zelfs binnen haar eigen Conservatieve partij hadden veel politici weinig goeds over het akkoord te zeggen.



Het uitstel van de stemming geeft May in theorie de kans om nog eens te onderhandelen met de EU-leiders. Mogelijk hoopt ze de deal deels aan te passen, zodat ze wel op een meerderheid in het Lagerhuis kan rekenen. Daarbij is vooral de relatie tussen het Europese Ierland en het Britse Noord-Ierland belangrijk. Vooral de mogelijkheid van een zogenoemde backstop is omstreden, zoals hier wordt uitgelegd.



In werkelijkheid verandert er waarschijnlijk helemaal niets aan het akkoord. EU-kopstukken lieten de afgelopen weken immers meermaals weten dat het gesloten akkoord definitief is. Groot-Brittannië kan overigens nog wel volledig van de brexit afzien - althans, daar heeft het land geen toestemming voor nodig van de andere 27 EU-lidstaten.



Theresa May geeft om 16:30 uur Nederlandse tijd een verklaring in het Lagerhuis. De verwachting is dat ze het uitstel van de stemming dan aankondigt. Woordvoerders van de premier ontkennen overigens dat een uitstel aanstaande is.



