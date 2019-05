Theresa May in tranen: Britse premier stapt 7 juni op

VideoDe Britse premier Theresa May heeft vandaag bekendgemaakt dat ze 7 juni opstapt als leider van de Conservatieve Partij. Ze blijft aan als premier tot haar partijgenoten een opvolger hebben gekozen. Dat heeft ze vanmorgen medegedeeld in een persconferentie voor de deur van Downing Street 10. De 62-jarige May sloot haar verklaring in tranen af. De linkse Labourpartij wil nu nieuwe verkiezingen.

Op 7 juni zal de leiderschapsrace binnen de Conservatieve Partij beginnen om haar vervanger te vinden. Over haar potentiële opvolger is nog niks bekend. Een aantal kandidaten is zich wel aan het voorbereiden op deze race, onder wie Boris Johnson. Hij staat bekend als een brexit-hardliner; iemand die de harde lijn kiest en voorstander is van harde beslissingen. Ook oud-brexit-minister Dominic Raab en de minister van Milieu Michael Gove worden veel genoemd.

May gaf in haar verklaring voor de deur van Downing Street 10 (de ambtswoning van de Britse premier) aan geen spijt te hebben gehad dat ze is blijven vechten, ondanks dat ze al drie keer een zware nederlaag leed met haar partij. ,,Helaas ben ik er niet in geslaagd het parlement ervan te overtuigen om mijn Brexit-akkoord te steunen. Het was voor mij de grootste eer van mijn leven om u te dienen als de tweede vrouwelijke premier.” Ze gaaf aan dat ze tot het inzicht is gekomen dat het in het landsbelang is als ze plaats maakt voor een andere leider.



May stelde dat haar opvolger ‘consensus moet vinden in het parlement, waar mij dat niet is gelukt’. Dat kan volgens haar alleen worden bereikt als alle kampen bereid zijn compromissen te sluiten. Haar stem brak toen ze haar toespraak afsloot met de mededeling dat ze dankbaar is dat ze de kans kreeg haar land te dienen.

Nederlagen

May zag haar gezag de afgelopen maanden steeds verder afbrokkelen. Het Lagerhuis verwierp haar brexitdeal met de EU al drie keer en haar partij leed een zware nederlaag bij lokale verkiezingen. Peilingen doen vermoeden dat de conservatieven opnieuw zijn afgestraft bij de Europese verkiezingen. De EU heeft al duidelijk gemaakt niet opnieuw te willen onderhandelen over de scheidingsovereenkomst die ze met May heeft gesloten.

De premier riep deze week de woede van partijgenoten over zich af. Ze wilde haar deal een vierde keer voorleggen aan het Lagerhuis en verbond daar concessies aan om het akkoord aantrekkelijker te maken voor de oppositie. Dat schoot veel conservatieven in het verkeerde keelgat.

Verkiezingen

De Britse oppositieleider Jeremy Corbyn juicht het vertrek van premier Theresa May toe. ,,Ze heeft nu geaccepteerd wat het land al maanden weet: ze is niet in staat te regeren en haar verdeelde en uit elkaar vallende partij ook niet”, zegt de leider van de linkse Labourpartij in een verklaring.

Corbyn klaagt dat de conservatieven van May een potje hebben gemaakt van de brexit. ,,Het parlement zit in een impasse en de conservatieven hebben geen oplossingen voor de andere grote problemen van ons land.” Hij wil dat de opvolger van May direct nieuwe verkiezingen uitschrijft.

Juncker

Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker heeft de aankondiging van het ontslag van de Britse premier Theresa May ‘zonder persoonlijke vreugde gevolgd. ,,Hij mocht en waardeerde mevrouw May. Hij respecteerde haar en vindt haar een erg moedige vrouw’', aldus zijn woordvoerster. ,,De voorzitter zal contact met haar blijven houden.”

Juncker blijft ‘beschikbaar’ voor Mays opvolger, aldus de commissiewoordvoerster, ‘ongeacht wie dat is, om door te werken aan een ordelijk vertrek van de Britten uit de EU zoals afgesproken’. Ze benadrukte dat de positie van de EU over de brexit ‘onveranderd’ en bekend is. ,,Er komt geen verandering in de scheidingsovereenkomst.”