Thalys-terrorist Ayoub El Khazzani veroordeeld tot levenslang

In het proces van de verijdelde terreuraanval in een Thalys-trein naar Parijs vijf jaar geleden heeft de rechtbank levenslang opgelegd aan de schutter, Ayoub El Khazzani. Drie medeplichtigen moeten 7 tot 27 jaar de gevangenis in.

Het openbaar ministerie had eerder deze week een levenslange celstraf geëist. De Marokkaan Ayoub El Khazzani stapt op 21 augustus 2015 in Brussel zwaarbewapend in een Thalys-trein. Die rijdt van Amsterdam naar eindpunt Parijs. De aanslagpleger sluit zichzelf meteen op in het toilet.

In een rugzak heeft hij een automatisch wapen, 270 stuks munitie, een pistool, een mes en een fles met een halve liter benzine. Pas als de Thalys met 150 passagiers door het Noord-Franse landschap racet, stapt El-Khazzani eruit, met ontbloot bovenlichaam en een kalasjnikov in zijn handen. Mannen die voor het toilet staan te wachten, proberen hem het wapen af te pakken. In de worsteling vallen schoten.

Amerikanen grepen in

De Amerikaanse passagier Mark Moogalian greep in en pakte diens AK47-geweer, waarna El Khazzani met een pistool begon te schieten. Hij verwondde de Amerikaan, maar werd vervolgens ontwapend door drie andere Amerikanen die ook in de trein zaten. De dader had genoeg munitie bij zich om 300 mensen te doden.

Aanslagen in Parijs

El Khazzani werd aangestuurd door Abdelhamid Abaaoud, die geldt als het brein achter de bloedige reeks radicaalislamitische aanslagen in november 2015 in Parijs, waarbij ruim 130 mensen om het leven kwamen. Abaaoud werd na de aanslagen bij een politie-inval gedood in een vuurgevecht.

Het langverwachte proces begon in november. De Amerikaanse filmmaker Clint Eastwood maakte een film over de nipt verijdelde aanslag: The 15:17 to Paris. Eastwood werd door de advocaat van de verdachte opgeroepen als getuige.

Een van de Amerikanen die de terrorist overmeesterde was vorige maand bij de rechtbank in Parijs aanwezig.