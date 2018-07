Thaise voetballertjes vertellen familie over grot-drama: 'Tunnel graven mislukte'

De jonge voetballertjes die meer dan twee weken vastzaten in een grottencomplex in Thailand hebben aan hun familieleden verteld over de vreselijke beproeving die ze doorstonden. Zo onthulde Somepong 'Pong' Jaiwong aan zijn tante dat de jongens hebben geprobeerd om een tunnel naar buiten te graven.

Het is intussen bijna een week geleden dat de laatste van de 12 voetballertjes en hun coach uit het ondergrondse grottencomplex werden gered. De slachtoffers werden naar het ziekenhuis in Chiang Rai gebracht, waar ze enkele dagen in afzondering moesten uit vrees voor infecties. Als alles goed gaat zouden ze donderdag naar huis mogen. Intussen mochten de jongens wel al contact hebben met hun families en die vertelden nu voor het eerst over wat de jongens in de grot doorstonden.

Steeds dieper

Volledig scherm Chanin 'Titan' Vibulrungruang in het ziekenhuis. © Epa Zo zou het de bedoeling geweest zijn dat ze maar een uurtje doorbrachten in de grot. Maar toen het water in de gangen plots snel begon te stijgen, werden ze steeds dieper het complex in gedwongen. Dat vertelde de vader van Chanin ‘Titan’ Vibulrungruang – het jongste voetballertje van de Wild Boars dat vast kwam te zitten in Tham Luang – aan CBS This Morning.



Volgens de man zou coach Ake geprobeerd hebben om al zwemmend een weg naar buiten te vinden voor de jongens, maar hij moest terugkeren omdat het water te snel stroomde. ,,De eerste drie dagen waren de ergste. Het was koud en we hadden honger”, hoorde Tanawut zijn zoon vertellen. De jongens konden moeilijk slapen en Titan huilde omdat hij zijn moeder en vader miste.



,,De reactie van de coach was hartverwarmend”, aldus Tanawut. “Zonder hem zouden de kinderen het meer dan waarschijnlijk niet overleefd hebben. Ake knuffelde hen en moedigde hen aan om sterk te zijn. Titan maakt het ondertussen goed en heeft al naar zijn coach gevraagd.”

Graven

Volledig scherm Somepong 'Pong' Jaiwong. © EPA De tante van een van de andere voetballertjes vertelde gisteren aan de Britse krant The Sun dat de jongens wanhopig hadden geprobeerd om zich een weg naar buiten te graven met scherpe stenen. Sompong Jaiwong (13) – die Pong wordt genoemd – was bij de laatste groep die dinsdag naar buiten werd gehaald. ,,Ze slaagden erin om een gat te maken in de wand van drie meter diep, maar werden te zwak om verder te graven”, aldus Aon Gaekam (37), die Pong opvoedt nadat zijn vader stierf en zijn moeder ervandoor ging.



,,De jongens begonnen te huilen toen ze beseften dat er geen uitweg was”, gaat ze verder. ,,Ze moesten water drinken dat langs de muren naar omlaag druppelde en kropen dicht bij elkaar om warm te blijven. De coach leerde hen hoe ze hun energie konden sparen door te mediteren. Tegen de tijd dat de reddingswerkers hen vonden, dacht Pong dat hij zou sterven in de grot.”



De duikers gaven de jongens – die niet konden zwemmen – een kalmerend middel om te voorkomen dat zij tijdens hun evacuatie in paniek zouden raken. Daarna werden ze door de donkere en onder water gelopen gangen naar buiten gebracht. Het volgende wat Pong zich herinnert, is dat hij wakker werd in een militaire helikopter op weg naar het ziekenhuis in Chiang Rai.

Finale WK niet live

Volgens de tante van de jongen, weten de voetballertjes nog niet dat een van de duikers die hen kwamen ontzetten het niet overleefde. Een Thaise militair kwam om toen hij in het grottencomplex flessen met perslucht aan het aanvullen was. ,,De dokters zijn bang over het effect dat het op hen kan hebben. De jongens hebben hun smartphones moeten afgeven en mogen niet naar het nieuws kijken. Het enige wat ze mogen zien, is de finale van het WK Voetbal."

Dat is dan niet live. De wedstrijd tussen Frankrijk en Kroatië wordt in Thailand vanaf tien uur 's avonds uitgezonden. Te laat voor de twaalf jongens, zo vertelde een medewerker van het ziekenhuis vanochtend aan persbureau Reuters. ,,We willen dat de jongens rusten en niet te veel naar schermen kijken. We zullen de wedstrijd waarschijnlijk voor hen opnemen en dan kunnen ze deze later terugkijken."

Om dezelfde gezondheidsredenen werd een eerdere uitnodiging van de FIFA aan de geredde voetballertjes en hun coach, om de WK-finale in Moskou bij te wonen, al afgeslagen.

De jongens zouden in de toekomst een Premier League-wedstrijd mogen bijwonen van Leicester City in Engeland, dat met Vichai Srivaddhanaprabha een Thaise eigenaar heeft. Ook Manchester United heeft het stel uitgenodigd een wedstrijd in Engeland te komen bezoeken. Pong droomt er ook van om ooit het Engelse team van het WK te ontmoeten en dan in het bijzonder zijn grote idool, Harry Kane.