Thaise voetballer (17) overlijdt vijf jaar na spectaculaire redding uit grot

Vijf jaar na de spectaculaire redding van een jeugdvoetbalteam uit een onder water gelopen grot in Thailand, is een van de spelers overleden. De 17-jarige Duangpetch Promthep kwam om op een voetbalacademie in het Britse Leicester, waar hij bezig was zijn droom na te leven.

Promthep - bijgenaamd ‘Dom’ - had zich eind 2022 ingeschreven aan de Brooke House College Football Academy in Leicester nadat hij een beurs had gekregen om in het Verenigd Koninkrijk te studeren. ,,Mijn droom is uitgekomen’’, zei hij toen trots. Op sociale media postte hij foto’s van zijn nieuwe leven. ,,Maak je geen zorgen, papa. Ik zal hard studeren. Ik zal je niet teleurstellen.’’

Op 12 februari kort na het middaguur werden de hulpdiensten opgeroepen om naar het internaat te gaan. Promthep werd bewusteloos gevonden in zijn slaapzaal. Hij werd naar een ziekenhuis gebracht, waar hij overleed. ,,We zijn diep geschokt en bedroefd”, zegt schooldirecteur Ian Smith tegen de BBC.

Supatpong Methigo, een boeddhistische monnik die de grotjongens in Thailand les gaf in het klooster, meldt zijn overlijden op Facebook. Hij is door de oma van de jongen op de hoogte gebracht. Volgens de monnik had Promthep zijn hoofd gestoten. ‘Moge de ziel van Dom in vrede rusten', schrijft de monnik.

Grottenstelsel

Duangpetch Promthep was in 2018 een van de twaalf Thaise voetballers (11 tot 26 jaar) die samen met hun toen 25-jarige trainer kwamen vast kwamen te zitten in een grottenstelsel toen het water steeg door regenval. Promthep was aanvoerder van het team Wild Boars.

Na negen dagen werd de groep getraceerd door speleologen en commando's. Het grijnzende gezicht van Promthep, in de donkere grot op beeld gezet door het fakkellicht van een duiker, was een van de meest memorabele beelden.

Volledig scherm Thanaporn Promthep, moeder van ‘Dom’, met een beeld van haar zoon (tweede van rechts) op haar tablet. © ANP / AFP

De jongens kregen duikles en werden daarna een voor een, in het gezelschap van twee professionele duikers, in drie dagen tijd naar buiten gebracht. Zij kregen daarbij kalmeringsmiddelen toegediend om te voorkomen dat zij als gevolg van paniekaanvallen in grote problemen zouden komen.

Duikers overleden

Bij de reddingsoperatie kwam een Thaise Navy Seal, Saman Kunan, om het leven. Zijn perslucht raakte op toen hij zuurstofflessen door de nauwe gangen naar de schuilplaats van de jongens bracht. Anderhalf jaar later overleed een marineduiker aan de gevolgen van een bloedinfectie die hij opliep tijdens de reddingsactie.

De redding van de ‘grotjongens’ kreeg wereldwijd aandacht. Het Thaise jeugdvoetbalteam ging daarna op tournee naar Argentinië en de Verenigde Staten. Netflix wilde er zelfs een miniserie over maken. De streamingdienst sloot daar in 2019 een akkoord over met de Thaise overheid. De voetballers zouden ieder 85.000 euro krijgen.

Op sociale media uiten de voetbalvrienden van Wild Boars hun verdriet. ‘Je zei dat ik moest wachten om je in het nationale team te zien spelen', schrijft Prachak Sutham. ‘Ik heb altijd geloofd dat het je zou lukken. Toen we elkaar de laatste keer ontmoetten voordat je naar Engeland vertrok, heb ik je zelfs gekscherend verteld dat als je terugkwam, ik om je handtekening zou moeten vragen. Slaap lekker, mijn beste vriend. We zullen altijd met z’n dertienen bij elkaar zijn.’

Volledig scherm Duangpetch Promthep (midden). © ANP / EPA