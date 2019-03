Thaise stinkvruchtkweker zet single dochter in om opvolger te vinden

Karnsita, de dochter, spreekt vloeiend Engels, Chinees en natuurlijk Thais en heeft de afgelopen jaren in de bedrijfsleiding van de kwekerij gezeten. Aan Thaise media vertelde de jonge vrouw de actie van haar vader ‘wel grappig’ te vinden. Ze hoopt wel dat ze de gift van haar schatrijke vader uiteindelijk van haar echtgenoot zal terugkrijgen. Dat geld wil ze niet investeren in de lucratieve doerianhandel maar in een dure cosmetische operatie voor zichzelf.



De vader stelt wel eisen aan een man die met Karnsita op de altijd vies ruikende farm wil wonen. ,,Ik wil geen hoog opgeleide schoonzoon of iemand die filosofisch ingesteld is. Wel wil ik een ijverig persoon die hard kan werken, mijn zaak kan overnemen en voortaan gaat runnen. Een positieve werkhouding is eigenlijk alles wat ik vraag’’, aldus een hoopvolle Arnon Rodthong. ,,Zodra ik een schoonzoon heb, zal ik alles aan hem geven.’’



Opmerkelijk genoeg heeft de al dan niet toekomstige bruid nog twee oudere broers. Die zouden volgens hun vader om wisselende redenen niet geïnteresseerd zijn om de onderneming over te nemen. Thaise media stellen overigens ook nog dat de gezochte schoonzoon een ijzersterke maag moet hebben. ,,Karnsita is bloedmooi, maar de lucht op de kwekerij niet om te harden.’’