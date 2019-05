Thaise koning Rama X gekroond met bijzonder badritueel

In tegenstelling tot zijn vader, die regelmatig afreisde naar de verschillende provincies van het land, verschijnt Maha Vajiralongkorn zelden in het openbaar. Een groot deel van zijn tijd brengt hij door in Duitsland, waar hij verschillende huizen bezit. Het belet hem overigens niet Thailand te besturen: hij voerde sinds 2016 al heel wat hervormingen door. Volgens waarnemers is hij ook op een veel directere manier dan zijn vader betrokken bij de politiek. Zo sprak hij zijn veto uit over de kandidatuur van zijn zus voor de functie van premier.