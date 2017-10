Thaise koning Bhumibol na jaar gecremeerd

Amerikaanse farmaceut wel schuldig aan fraude, maar niet aan moord

4:38 Een federale jury in Boston heeft een voormalig farmaceut in de Amerikaanse staat Massachusetts schuldig bevonden aan nalatigheid en fraude. De 49-jarige man werd vrijgesproken van moord voor zijn rol in de dodelijke uitbraak van van hersenvliesontsteking (meningitis) in 2012, die 76 mensen het leven kostte.