Texas klaagt Shell aan voor milieuvervuilende brand en wil 1 miljoen dollar zien

In de aanklacht is te lezen dat de enorme zwarte rookwolken die vrijkwamen bij de brand de lucht hebben vervuild, en dat miljoenen liters water die gebruikt werden bij de bestrijding van het vuur onwettig werden geloosd in een meer, een vijver en een afvalwaterzuiveringsinstallatie en daardoor in een kanaal terecht zijn gekomen.

‘Dit is een rechtszaak om de Texaanse wetten af te dwingen die zijn ingevoerd om de lucht, de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen tegen vervuiling en om de waterkwaliteit in de staat te bewaken’, wordt gemeld.

Fabriek herbouwd

Shell meldt in een reactie tegenover persbureau AP dat het bedrijf zich bewust is van de aanklacht, maar dat het niet ingaat op lopende geschillen. ,,De chemische fabriek in Deer Park is nog steeds in een herstelfase. We blijven de oorzaak van de brand onderzoeken en het beschadigde deel van de fabriek wordt herbouwd.”