Texaan schiet tijdens date nep-parkeerwachter dood om daarna etentje te hervatten

Oud-vicepresi­dent Mike Pence getuigt zeven uur lang in zaak tegen Trump

De Amerikaanse oud-vicepresident Mike Pence is donderdag in de rechtszaal verschenen om te getuigen in een zaak tegen zijn oude baas Donald Trump. De zaak gaat over de rol van Trump bij de Capitoolbestorming op 6 januari 2021 en zijn vermeende pogingen om de uitslag van de presidentsverkiezingen te ondermijnen. Volgens Amerikaanse media was Pence meer dan zeven uur in de rechtbank in Washington.