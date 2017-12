'Terugvechten kon niet, we werden beschoten als haringen in een ton'

De steungroep in San Diego is voor zover bekend de enige waar een therapeut gespecialiseerd in extreem geweld concertgangers bijstaat. Ongeveer 200 mensen hebben er gebruik gemaakt van de gratis diensten van Shiva Ghaed (46), klinisch psycholoog en countryliefhebber. Ze was er zelf bij, die avond. Ze kon zich ternauwernood verstoppen bij het podium. Van Ghaed accepteren de overlevenden dat ze hen aanspoort om angsten onder ogen te komen en terug naar Las Vegas te gaan, of de neiging dichtbij de uitgang te gaan zitten in een restaurant te onderdrukken. Extreme waakzaamheid is een symptoom van de posttraumatische stressstoornis waar ze soms mee kampen. ,,Ik was ook bang om terug te keren”, zegt Ghaed. ,,Maar ik ben twee weken na de schietpartij wel gegaan. Ik kan een levend voorbeeld zijn.”



Shiva Ghaed werkt normaal gesproken met Amerikaanse militairen. De klachten die ze bij bezoekers van het Route 91-festival in Las Vegas ziet, lijken sprekend op die van haar cliënten in het leger . ,,Dit was een gevechtssituatie”, oordeelt ze. Maar wat Winston in Las Vegas zag, vindt hij in niets te vergelijken met wat hij doorstond in Irak. ,,Het was erger. In de oorlog heb je je wapen, je kogelvrije vest, en je weet ongeveer waar je aan begint. We konden in Vegas niet terugvechten, werden beschoten als haringen in een ton terwijl we doodgewoon van een concert stonden te genieten.”