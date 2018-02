'Terugtrekken Nederlandse ambassadeur is ongekende situatie'

Hack-verdachte Lauri Love niet uitgeleverd aan Amerika

13:53 Lauri Love, een 33-jarige autistische man, wordt niet uitgeleverd aan Amerika. In de Verenigde Staten wordt Love verdacht van hacken. Love uit Suffolk, Engeland, ging in beroep tegen de uitspraak over zijn uitlevering aan Amerika. Vanmorgen deed de Britse Hoofdofficier van Justitie van Engeland en Wales in het Koninklijke Gerechtshof de uitspraak dat Love niet uitgeleverd wordt, meldt SkyNews.