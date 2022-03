TERUGLEZEN | Zelenski: ‘We zijn op een strategisch keerpunt beland’, Russen: ‘Marioepol volledig omsingeld’

Schokkende foto omgekomen jong gezin in Oekraïne leidt tot woede: ‘We vergeten dit nooit’

De Oekraïnese president Volodimir Zelenski is furieus nadat zondag een jong gezin om het leven kwam toen ze in het noorden van Oekraïne hun woonplaats probeerden te ontvluchten. Een aangrijpende foto van de lichamen, vandaag gepubliceerd op de voorpagina van de New York Times, gaat de hele wereld over. ,,We zullen niet vergeven. We zullen niet vergeten”, zegt Zelenski in een videotoespraak.

