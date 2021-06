Terroristen richten bloedbad aan in Burkina Faso: zeker 100 mensen omgekomen

Jongste verdachte groepsver­krach­ting 14 jaar, meisje stapte uit leven: ‘Dit is pure horror’

2 juni ,,Pure horror, onmenselijk.” Bekenden van het 14-jarig meisje dat uit het leven stapte na een groepsverkrachting, komen woorden tekort. Vijf tieners in de leeftijd van 14 tot 19 worden verdacht van betrokkenheid bij de verkrachting. Ze hadden volgens dagblad Het Laatste Nieuws hun daden gefilmd en via sociale media verspreid. ,,We kenden het slachtoffer erg goed”, zegt burgemeester Denis Dierick. ,,Mijn vrouw gaf les aan haar en ze kwam af en toe bij ons thuis. Dit is pure horror, een onmenselijk drama.”