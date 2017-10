Terroristen achter aanslagen Brussel kochten springstof in doe-het-zelfzaak

De terroristen gebruikten de springstof TATP, die wordt gemaakt van vrij verkrijgbare producten zoals aceton. Agenten hebben ontdekt dat de 23-jarige Zweed Osama Krayem de grondstoffen kocht bij Midi Brico, een doe-het-zelfzaak in de buurt van het Brusselse station.



Krayem was op bewakingsbeelden van de Brusselse metro te zien naast de Belg Khalid el Bakraoui. Die blies zich even later op in het metrostation Maalbeek. Krayem heeft bekend dat hij ook een rugzak met explosieven droeg, maar dat hij op het laatste moment terugkrabbelde en de bom niet liet ontploffen.



Op de beelden van bewakingscamera's is ook te zien hoe een en dezelfde auto opdook in de buurt van de doe-het-zelfzaak en bij het appartement in Schaarbeek waar de bommen vervaardigd werden. Uit analyse van het telefoonverkeer van de verdachten bleek ook nog eens dat de reisweg van de auto overeenstemde met de verplaatsing van de gsm-toestellen van de verdachten.