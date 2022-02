Terrorist Abdeslam vindt dat zijn rol overdreven wordt: ‘Ik heb niemand gedood of verwond’

Salah Abdeslam, die terecht staat voor de aanslagen in 2015 in Parijs, zegt dat hij ‘geen gevaar voor de samenleving’ is. Justitie is alleen maar bezig om hem zwart te maken, vindt hij. Eerder zeiden onderzoekers dat de explosieven van Abdelslam defect waren, en dat hij daarom overleefde.

,,Bij terrorismezaken worden mensen extreem zwaar gestraft die niemand hebben gedood of verwond’’, vertelde Abdeslam woensdag in de rechtbank, tijdens het proces over de aanslagen. ,,Ik vind het belangrijk om hier te zeggen: ik heb niemand gedood, niemand verwond. Nog geen schrammetje.’’

In Parijs vielen op 13 november 2015 130 doden, toen tien terroristen aanslagen pleegden bij een stadion, op caféterrassen en in theater Bataclan.

Bomvest

Salah Abdeslam was betrokken bij de voorbereidingen en zette zijn collega-terroristen af in Parijs. Hij blies zichzelf daarna niet op, hoewel hij een bomvest droeg. ,,Ik heb een stap terug gezet’’, zei hij. Hij zou op het allerlaatste moment hebben besloten, vertelde hij de rechter, om zichzelf niet op te blazen. Hij liet zijn bomvest achter, en vluchtte naar België, waar hij woonde.

Nu hij in de gevangenis zit, in isolatie, vraagt hij zichzelf af: ,,Heb ik er goed aan gedaan om een stap terug te zetten, of had ik juist door moeten gaan?”

Volledig scherm Salah Abdeslam. © AFP

In de rechtbank werd een brief voorgelezen die zijn zus Myriam aan de rechter schreef. ‘Salah heeft meegedaan aan de aanslagen, maar hij heeft niemand van het leven beroofd. Waarom moet hij boeten voor iets wat hij niet heeft gedaan?’

Vol lof

De 32-jarige Abdeslam deed alsof zijn eigen aandeel minimaal was, maar tijdens zijn verhoor was hij wel vol lof over de opdrachtgevers van de aanslag: terreurbeweging IS. ,,Ik steun IS, ik hou van IS. IS vecht voor de goede zaak.’’ Later voegde hij daar nog aan toe: ,,De islam zal overwinnen, met of zonder ons, dat staat vast.’’

Het Openbaar Ministerie herinnerde hem er aan dat IS mensen onthoofdde en kinderen in putten gooide, omdat ze ‘ongelovig’ waren. ,,Dat is laster’’, reageerde Abdeslam kortaf.

De rechter vroeg hem waar zijn sympathieën voor de terreurbeweging vandaan kwamen. ,,Ik heb video’s van IS gezien. Daarop waren mensen te zien die gebombardeerd werden door het regime van Assad of door het Westen. Ik zag dode baby’s, gezichten onder het stof. Dat raakte me.’’

Volledig scherm Rouwende Fransen na de aanslag op theater Bataclan. © AP

Aanvankelijk speelden geen religieuze motieven bij hem. ,,Het raakte me uit humanitair oogpunt. Ik zat thuis en had een goed leven en de mensen daar werden afgeslacht. Ik voelde me schuldig.’’

De terreuracties in onder meer Parijs waren wraakacties, zei hij. ,,Toen IS besloot om aanslagen in Europa te plegen was dat niet om hun zwarte vlag overal te laten wapperen. Het was om een eind te maken aan de bombardementen in Syrië.’’

Vrijwillig

Zijn broer Brahim en vrienden sloten zich aan bij IS en vochten in Syrië mee. Salah Abdeslam niet. Brahim keerde ook weer terug uit Syrië, ‘maar hij wist toen nog niet wat voor taak hij had gekregen’. Uiteindelijk reed Brahim, net als Salah, op die 13de november naar Parijs. Hij beschoot er verschillende terrassen vanuit een auto. ,,Die auto werd niet op afstand bestuurd ofzo. Mijn broer deed het vrijwillig.’’

Aan het eind van de dag zette Abdeslam zijn ‘menselijke’ pet weer op. ,,Ik weet dat u bent gekomen om te horen wat ik heb te zeggen’’, zei hij tegen de zaal, vol overlevenden van de aanslagen. ,,Ik wil niemand pijn doen. Maar ik ben geen communicatiespecialist. Voor de mensen die ik heb gekwetst: ik wil alleen maar dat u de zaken begrijpt.’’

Het is voor het eerst dat de verdachte volop verteld over zijn achtergrond en beweegredenen. Tot nu toe zweeg hij vooral. Het proces, dat in september begon, duurt tot en met mei. In totaal staan twintig verdachten terecht.

