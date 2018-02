Terreurverdachte Abdeslam wil niet meer naar proces in Brussel

Volgens de Belgische krant Het Laatste Nieuws heeft Salah Abdeslam zijn advocaat Sven Mary gezegd dat hij het welletjes vindt. Gisteren liet de terrorist uit Molenbeek zich nog vanuit de gevangenis in Frankrijk overbrengen naar de rechtbank in Brussel, maar daar weigerde hij een hele dag te antwoorden op de vragen van de rechtbank. Hij wilde zelfs zijn naam niet zeggen. Hij zei wel dat hij 'moe was' en dat hij zijn lot in handen van Allah heeft gelegd. Advocaat Sven Mary wil geen reactie geven op het nieuws. Vandaag krijgt Salah Abdeslam familieleden op bezoek in de gevangenis in Lille, Frankrijk. Mogelijk zullen zij nog proberen hem op andere gedachten te brengen.

Parijs

Abdeslam wordt verdacht van deelname aan de aanslagen in Parijs. Hij is als enige van de groep terroristen nog in leven; zijn bomgordel zou hebben geweigerd. Hij werd enkele maanden later op een onderduikadres in Brussel gearresteerd. Abdeslam staat in Brussel niet terecht voor de moordpartij in Parijs, maar voor een schietpartij met de politie in Brussel. Daarvoor eiste justitie 20 jaar cel.