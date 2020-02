‘Terreuraanval’ in Londen: messentrekker maakt slachtoffers, politie schiet hem dood

Familie Blok in Wuhan stapt op laatste moment toch niet in vliegtuig naar Nederland

11:51 Ze stonden al met hun koffers op de verzamelplaats voor de Franse ambassade in Wuhan, klaar voor de repatriëringsvlucht naar Frankrijk en later België. Maar op het laatste moment besloot de familie Blok uit Oost-Souburg zaterdag rechtsomkeert te maken en toch niet in het vliegtuig te stappen. ,,Het hart won het van het verstand.”