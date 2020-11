Tegenstanders van Trump vieren alvast feest in zijn thuisstad New York

Aanhangers van presidentskandidaat Joe Biden vieren alvast feest in New York, nu het vertrek van president Donald Trump uit het Witte Huis steeds dichterbij komt. ,,We hebben nog veel werk te doen”, luidt het.

Een uitslag is er nog steeds niet, als een man in New York naakt door de fontein in Washington Square Park rent om de verwachte overwinning van Joe Biden te vieren. Op de rand staat een vrouw met een megafoon. ,,Het is ons gelukt!,” roept ze. ,,We hebben een tiran onttroond!” Omstanders zingen het kampioenenlied van Queen, We are the champions.

Vooral jonge New Yorkers komen op vrijdagavond naar het park voor wat de initiatiefnemers een ‘Donald Trump is voorbij’-feestje hebben genoemd, ook al is er op dat moment nog geen officiële winnaar. Sommigen hebben zich voor de gelegenheid al uitgedost met feestelijke glitters en bloemenslingers. ‘Fuck Donald Trump’, scanderen ze.

Een jongen danst in het rond met een stuk papier waarop hij een foto van zangeres Lizzo heeft geplakt, onder de titel van haar liedje dat hij vandaag van toepassing vindt : ‘Bye, Bitch’. ,,Het is zo’n opwindend moment voor ons land,” roept hij.

,,Ik ben extreem blij dat hij op het punt staat weggestemd te worden,” zegt studente Arifa Abrahim (23) over de vermoedelijke verliezer. ,,Ik ben moslim, en het eerste wat hij deed als president was een inreisverbod voor moslims instellen. Dat deed echt pijn.”

George Floyd

Vandaag, vindt James Perreault (26), is ‘een overwinning voor de Amerikaanse democratie’. Hij zwaait met een grote regenboogvlag, en heeft harde woorden over voor de president. ,,Donald Trump is een fascist, en iedereen die er anders over denkt is geen Amerikaan. Hoe kun je nog steeds denken dat hij onze president moet zijn nadat hij weigerde om een vreedzame machtsoverdracht te garanderen?”

Veel feestvierders gaan al sinds de zomer wekelijks of zelfs dagelijks de straat op om te demonstreren tegen racisme en rassenongelijkheid. Blijdschap over de vermoedelijke aftocht van Trump gaat hier gepaard met scepsis over Biden. Patrick Bobilin heeft met witte tape woorden op zijn rug geplakt. ‘We zijn er nog niet’, staat er.

,,Veel mensen zijn in de afgelopen maanden sinds de moord op George Floyd voor het eerst gaan demonstreren. We willen er zeker van zijn dat zij niet denken dat Joe Biden de oplossing is,” zegt Bobilin, die zelf eerder campagne voerde om het lokale parlement van de staat New York te halen. Biden is slechts een kleine stap in de goede richting, zeggen veel mensen hier. Het is zaak, zegt Bobilin, nu druk op de ketel te houden om Biden zover te krijgen de wensen van de anti-racismebeweging serieus te nemen.

Dat is wat een van de aanvoerders van de Black Lives Matter-beweging in New York door de megafoon roept: ,,Je kunt nu dansen en zingen, maar we hebben nog heel veel werk te doen.”

