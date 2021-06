Tegenstander Oranje: waarom het ‘M-woord’ nog altijd voor hoofdpijn zorgt bij de Grieken

En onmiddellijk was er weer gedoe, je kon er bijna op wachten. De Macedoniërs weten precies hoe ze de Grieken op de kast kunnen krijgen, en die hebben dan weer erg lange tenen als het om het ‘M-woord’ gaat.



In hun allereerste wedstrijd ooit op een groot eindtoernooi, die tegen Oostenrijk (vorige week zondag), zwaaien de Macedonische supporters enthousiast met sjaaltjes met daarop in grote, dikke, gele letters ‘MACEDONIA’. Dat valt al niet goed bij de Grieken, maar het kan nog erger. Op het shirt van de spelers prijkt het logo van de voetbalbond, met daarin de letters FFM: Fudbalska Federacija na Makedonija.



Meteen diezelfde dag stuurt de Griekse minister van Buitenlandse Zaken Nikos Dendia een brief naar zijn collega in Noord-Macedonië. Of die ervoor wil zorgen dat die letters onmiddellijk worden verwijderd én dat de nationale voetbalbond zijn naam verandert in iets waar 'Noord-Macedonië’ of 'Republiek Noord-Macedonië’ in staat. Dit was niet de afspraak. Er is namelijk maar één Macedonië. En dat ligt in Griekenland.