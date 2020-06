Team Trump eist excuses van CNN voor ongunstige opiniepeiling

Het campagneteam van de Amerikaanse president Donald Trump heeft nieuwszender CNN in een brief verzocht om excuses aan te bieden voor een opiniepeiling. De poll wees Trumps Democratische tegenstrever Joe Biden aan als favoriet voor de verkiezingen in november.

In de opiniepeiling onder geregistreerde kiezers die CNN maandag publiceerde, heeft Biden een voorsprong van 14 procent op de Republikein Trump. Biden scoort 55 procent, Trump 41 procent. Ook komt de approval rate - het percentage van de kiezers dat het in hem ziet zitten - van de zittende president laag uit: op 38 procent. De disapproval rate is 57 procent, wat zou betekenen dat meer dan de helft van de Amerikanen Trump niet pruimt.

Al snel na het verschijnen van de peiling tweette Trump dat hij een andere opiniepeiler, McLaughlin & Associates, zou inhuren om de poll van CNN en andere polls te analyseren. ,,Ik voelde dat ze FAKE zijn, gebaseerd op het enorme enthousiasme dat we ontvangen", schreef Trump, die de vorige verkiezingen won, ondanks het feit dat zijn opponent Hillary Clinton volgens de polls steeds favoriet was.

Brief

Een paar dagen later ontving CNN-directeur Jeff Zucker een brief van het campagneteam van Trump, met de eis excuses te maken. Bovendien verzocht team Trump de nieuwszender om de poll in te trekken. CNN legde beide eisen meteen naast zich neer, stelt een woordvoerder.

In de brief stelt het campagneteam van de president dat de CNN-peiling bedoeld is om Amerikaanse kiezers te misleiden door middel van een bevooroordeelde vragenlijst en onbetrouwbare steekproeven. De ‘nep-enquête’ zou een poging zijn om het ‘momentum en het enthousiasme van de kiezers voor de president te onderdrukken’.

Volledig scherm De Democratische presidentskandidaat Joe Biden sprak een videoboodschap in voor de uitvaart van George Floyd. © AFP

CNN wijst de beschuldigingen van de hand en stelt dat de peiling onder ruim duizend Amerikanen wel degelijk representatief is. De zender wijst erop dat ook polls van ABC News, The Washington Post, NBC News, The Wall Street Journal en Fox News Biden als duidelijke favoriet aanwijzen. ,,Deze polls, gecombineerd met die van CNN, geven Biden een voorsprong van dubbele cijfers (meer dan tien procent, red.).”

Turbulente tijd

De ongunstige polls komen in een voor Trump en zijn land zeer turbulente tijd. Net nu de VS de handen vol heeft aan het te boven komen van de coronacrisis, leidde de gewelddadige dood van George Floyd, die in Minneapolis werd doodgedrukt door een politieagent, tot massale protesten tegen racisme.

Trump treedt in deze onrustige periode niet altijd op als iemand die het volk verbindt. Zo liet hij in Washington D.C. de nationale garde met onder meer traangas een einde maken aan een vreedzaam protest.

Gisteren oogstte de president veel kritiek toen hij zich op Twitter afvroeg of de val van een 75-jarige demonstrant na een duw door de politie in de stad Buffalo niet een vooropgezet plan was. Hij zou een provocateur van de extreemlinkse antifa geweest kunnen zijn, meende het staatshoofd. De gouverneur van de staat New York vond dat Trump zijn excuses moest aanbieden voor de ‘walgelijke’ tweet.

Tegenover CNN stelt een aantal senatoren van Trumps eigen Republikeinse partij dat de president er goed aan zou doen als hij meer als vader des vaderlands zou opereren. Anderen zeggen dat hij vooral moet zorgen dat de economie na de lockdown weer goed op gang komt. Sowieso, vinden veel partijgenoten: de verkiezingen van november zijn nog ver weg, er kan nog veel veranderen.