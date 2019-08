Te veel lood rond Notre-Dame: nieuwe schoonmaakactie nodig

In Parijs start volgende week alweer een grote schoonmaakactie rond de Notre-Dame. Daar blijkt nog steeds meer lood op straat te liggen dan gedacht, heeft het stadsbestuur bekendgemaakt. Het metaal smolt tijdens de brand in de kathedraal, waarna fijnstofdeeltjes zich over de stad verspreidden.



Zo’n twee weken lang worden daarom het plein voor de Notre-Dame en de straten eromheen afgesloten en opnieuw schoongemaakt. ,,Wat we tot nu toe hebben gedaan was niet goed en niet genoeg’’, heeft wethouder Anne Souyris nu bevestigd. ,,Het terrein is nog steeds vervuild en de vervuiling ligt ver boven de toegestane norm.’’

Testen

De wethouder heeft iedereen die in een straal van 500 meter rond de kathedraal woont of werkt opgeroepen zich te laten testen. Het inademen van grote hoeveelheden loodstofdeeltjes kan leiden tot een loodvergiftiging. Die kan effect hebben op de voortplanting en het immuunsysteem van mensen, maar kan ook het groeiproces van baby’s en kinderen aantasten.

Kort na de brand op 15 april sloeg een milieuorganisatie, Robin des Bois, al alarm. In het dak en met name de torenspits, die allebei instortten, zat zo’n 400 ton van het zware metaal. De stofdeeltjes verspreidden zich na de brand met de wind over Parijs en zelfs tot ver daarbuiten en daalden neer op straten, in gebouwen, in huizen en in scholen.

De autoriteiten kwamen pas laat in actie, vinden veel Parijzenaars. In eerste instantie werden omwonenden alleen maar gewaarschuwd om thuis ‘met een natte doek’ te stoffen. Maar Franse media meldden vervolgens dat er op verschillende plekken in de stad verhoogde loodconcentraties waren gemeten. De autoriteiten zagen zich daarna gedwongen de officiële cijfers openbaar te maken, waaruit bleek dat inderdaad op verscheidende locaties de normen werden overschreden.

Veiligheidsregels

Vorige maand meldde de Arbeidsinspectie dat met de veiligheidsregels bij de werkzaamheden in de kerk een loopje was genomen. Arbeiders werden ‘niet voldoende en niet systematisch beschermd’ tegen de looddeeltjes. Zo zouden ze geen handschoenen en geen maskers dragen tijdens het werk, hoewel de risico’s bekend waren.

Daarop besloten de autoriteiten eind vorige maand al het werk in de kathedraal stil te leggen. Werknemers moesten eerst goed beschermd worden voor het werk hervat mocht worden. Het stadsbestuur in Parijs besloot twee scholen in de omgeving te sluiten. Daar werd de afgelopen tijd ook extra schoongemaakt. Inmiddels zouden alle scholen in de buurt het predikaat ‘veilig’ hebben gekregen.

Milieuorganisatie Robin des Bois diende een aanklacht in, omdat de autoriteiten te laat zouden hebben gereageerd en de bevolking onvoldoende zouden hebben beschermd tegen het lood. Vakbonden en bewonersorganisaties eisen vergaande maatregelen: de kathedraal en de directe omgeving moeten hermetisch worden afgesloten. Voor het publiek moet er een meldpunt komen, waar alle bezorgde Parijzenaars terecht kunnen.