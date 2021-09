Taliban willen geen sportende vrouwen: ‘Niet gezien als iets dat belangrijk is voor hen’

Wasiq sprak onder meer over het cricket - binnenkort is een oefenwedstrijd gepland tussen de Afghaanse en Australische mannenteams. ,,Ik denk niet dat vrouwen cricket mogen spelen, omdat het niet nodig is dat vrouwen cricket spelen", zei hij.



Volgens Wasiq kunnen vrouwen tijdens de sport in situaties komen waarbij hun gezicht en lichaam niet bedekt zijn. ,,De Islam staat het niet toe dat vrouwen zo gezien worden. Het is het mediatijdperk, dus er zullen foto's en video's zijn, en daar kijken mensen naar.” De Islam staat het daarom niet toe dat vrouwen cricket spelen of enige andere sport waar ze zichzelf te veel zouden kunnen tonen, zei de talibanleider.

Volgens de taliban gaat de testwedstrijd tussen de Afghaanse en Australische mannenteams wél door. Of dat in de praktijk ook zo zal zijn, is nog de vraag. Volgens de Internationale Cricketraad (ICC) moet een land namelijk zowel een mannen- als vrouwenteam hebben om volledig lid te zijn, en alleen volledige leden mogen testwedstrijden spelen.

Europese Unie

De tijdelijke overheid die dinsdag door de taliban is ingesteld bevat ook geen vrouwen; volgens berichten hebben de taliban bovendien het ministerie van Vrouwenzaken opgeheven. Ook zitten er mensen in die sancties krijgen van de Europese Unie, of die gezocht worden door de VS vanwege beschuldigingen van terrorisme. De EU zei woensdag dat deze regering indruist tegen eerdere beloftes van de extremisten.

,,Dit ziet er niet uit als de inclusieve en representatieve formatie met betrekking tot de rijke etnische en religieuze diversiteit in Afghanistan die we hoopten te zien en die de taliban beloofden”, zei een woordvoerder van de EU. De 27 landen van de EU willen onder vijf voorwaarden praten met de taliban. Een inclusieve, representatieve regering is één van die voorwaarden.