Taliban roepen in paleis Kaboel overwinning uit en nemen macht in Aghanistan over

De woordvoerder van de Taliban verwacht niet dat ‘buitenlandse troepen hun gefaalde experiment van twintig jaar geleden nog eens zullen herhalen’. ,,We nemen verantwoordelijkheid bij elke stap en zorgen dat we met iedereen vrede krijgen. We zijn klaar om de zorgen van de internationale gemeenschap weg te nemen door dialoog.’’



Twintig jaar hebben westerse troepen, ook uit Nederland, na de aanslagen in de VS van 11 september 2001 geprobeerd militairen op te leiden en Afghanen democratie en mensenrechten bij te brengen. De terugtrekking van de troepen onder aanvoering van de VS leidde veel sneller dan verwacht tot een opmars van de fundamentalisten, die zich mogelijk jaren op de snelle machtsgreep hebben voorbereid.



De in 1994 opgerichte Taliban kwamen aan het eind van de vorige eeuw al aan de macht in het Aziatische land, nadat de Sovjet-Unie zich had teruggetrokken uit Afghanistan. Hun strenge regime betekende onder meer dat vrouwen in het openbaar hun gezicht moesten bedekken. De huidige lichting zegt dat vrouwen nu wel naar school mogen gaan en studeren en werken, maar daar wordt aan getwijfeld.



De aanval van de Amerikanen en hun bondgenoten was destijds het einde van de Taliban-bestuurders, die terreurgroep al-Qaeda onderdak hadden geboden. De Amerikaanse regering van president Joe Biden heeft kritiek op de terugtrekking tot nu toe verworpen en claimt dat de doelen zijn bereikt.