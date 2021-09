Taliban hangen lichamen van ‘ontvoerders’ op in openbaar

In een video die op sociale media werd gedeeld, is het bebloede lichaam van een man te zien, gewikkeld in kettingen en opgehangen aan een kraan op het centrale plein van de stad Herat. Ook zijn tientallen mensen te zien, terwijl ze het tafereel filmen met hun mobieltjes. Wazir Ahmad Seddiqi, die een apotheek heeft aan het plein in de stad, zegt tegen persbureau AP dat de drie andere lichamen naar andere plekken in de stad zijn gebracht om daar in het openbaar te worden getoond.