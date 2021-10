Taliban geven ‘ongelovige’ minderheid ervan langs: ‘Zijn niet veilig in Afghanistan’

Het kan verkeren. Britse gezanten bezoeken taliban-leiders in Kaboel. Vertegenwoordigers van het land dat hen 20 jaar heeft bevochten, zitten aan tafel met de strijdgroep die zij niet op de knieën kregen. Net als veel andere landen zal Groot-Brittannië niet snel officiële banden aanknopen met de taliban maar zij willen wel weten welk vlees zij in de kuip hebben. Of de moslimfundamentalisten die Afghanistan ook al tussen 1996 en 2001 bestuurden, net zo extremistisch zijn in hun beleid als toen. Met de strenge islamitische wetgeving, de sharia, in de hand legden zij de zweep over iedereen die zich niet hield aan hun gedachtegoed. Zal dat na hun machtsgreep afgelopen zomer weer zo zijn?