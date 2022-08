Taiwan: China voert aanvalssimulaties uit op hoofdeiland

Ongelukken met Nederland­se bergwande­laars in Alpen: dode (41) en gewonde (38)

Een ongeluk tijdens een bergwandeling in de Zwitserse Voor-Alpen heeft een 41-jarige Nederlander dinsdag het leven gekost. De man kwam ten val tijdens de afdaling van de berg Nünenenflue (2102 meter) in de regio Bern en rolde over een steile, rotsachtige helling naar beneden.

4 augustus