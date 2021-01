Syrische vrouw vastgebonden en doodgeschoten in haar appartement in Luik

In een appartement in het centrum van Luik is zondagmiddag het lichaam van een 28-jarige Syrische vrouw aangetroffen. Ahlam Y. bleek door kogels om het leven te zijn gekomen. Vooralsnog is nog niemand aangehouden.

De ontdekking is gedaan door de zus van het slachtoffer. Zij was ongerust omdat ze al dagen niets meer van Ahlam had vernomen. Haar handen waren vastgebonden. Het moordwapen is in de slaapkamer aangetroffen.

Het parket van Luik bevestigt dat de vrouw door een schotwond is overleden. De forensische recherche, justitie en de onderzoeksrechter kwamen zondagavond ter plaatse in de flat langs de Rue de la Cathédrale in Luik.

‘Te Europees’

Volgens het Franse Sudpresse ligt vermoedelijk een familiaal conflict over de Europese levensstijl van Ahlam aan de basis van het drama, maar daarover wenst het Luikse parket niet te communiceren.

Wanneer de vrouw om het leven is gebracht, is niet duidelijk. Ze zou op 29 december nog met iemand hebben getelefoneerd. Of er sporen van inbraak zijn gevonden, is niet duidelijk.

De vrouw woonde al enige tijd in Luik, haar familie zou een tijd in Zweden hebben verbleven.

