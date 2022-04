Syrië: Israël bestookt overheidsdoelen rond hoofdstad Damascus

Zweedse ‘bulldozer’ en Fins rolmodel bereiden historisch Na­vo-lidmaat­schap voor

Het is een historisch moment voor twee landen die hun min of meer neutrale positie koesterden. Maar de oorlog in Oekraïne verandert alles. De kans is groot dat onder leiding van premier Sanna Marin en haar Zweedse collega Magdalena Andersson Finland en Zweden lid worden van de Navo. Portret van twee rijzende sterren.

14 april