Suriname zet Nederlandse crimineel Marc-Anthony G. uit wegens liquidatie van Shaquille Goedhart

G. vluchtte eerder dit jaar Nederland uit en zat ondergedoken in Suriname. Hij werd aangehouden nadat hij woensdag betrokken zou zijn geweest bij een beroving, waarbij schoten waren gelost. De beroving vond plaats vlakbij een basisschool in Paramaribo. Volgens de Surinaamse nieuwssite Startnieuws kregen kinderen van de OS Maretraite de schrik van hun leven toen op klaarlichte dag vlakbij hun school een vuurgevecht gaande was. De politie heeft de verdachten kunnen arresteren in een appartement. Bij de arrestatie zijn diverse wapens in beslag genomen.



G. wordt in Nederland gezocht in verband met de liquidatie van Shaquille Goedhart op 2 mei dit jaar. Goedhart werd toen gelokt naar Amsterdam-Zuidoost, waar hij zou zijn doodgeschoten door Badr K. (29) en Marc-Anthony G. Er zijn aanwijzingen bij het OM in Nederland dat de groep rond Badr K. en Marc-Anthony G. deel uitmaakt van de bende van de voortvluchtige crimineel Ridouan Taghi. Amsterdammer Badr K. (29) wordt inmiddels formeel verdacht van het spelen van een rol bij niet twee, maar drie moordzaken: één liquidatie en twee mislukte moordpogingen in Amsterdam.



Goedhart voelde zich al een tijd bedreigd en had enkele dagen voor de liquidatie een bericht aan een vriend gestuurd waarin hij schreef dat hij naar zijn huis was gevolgd (‘mannen achtervolgen me naar mijn osso, pfff’). Hij vermoedde dat de dreiging te maken had met een openstaande schuld van rond de tweeduizend euro.



In mei dit jaar zijn drie aangehouden criminelen, die gezocht werden door de Nederlandse justitie, Suriname uitgezet. Het zou onder meer gaan om Mao R., een vertrouweling van Taghi, en zijn broer Mario R.