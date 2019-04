Surinaamse tourgidsen slaan alarm om massale ‘babyschildpaddenmoord’

Suriname is een van de belangrijkste broedlocaties voor een aantal soorten zeeschildpadden. Die vormen ook een toeristische attractie in de voormalige Nederlandse kolonie. Maar gidsen, verenigd in United Tour Guides of Suriname, zijn bang dat er als het zo doorgaat over een tijdje weinig schildpadden meer in Suriname zullen zijn. ,,Dit is het achtste seizoen dat ik meemaak, maar de stropers zijn nog nooit zo actief geweest”, zegt Kiran, een van de gidsen, tegen de Surinaamse krant De Ware Tijd.