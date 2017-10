Supervulkaan onder VS kan sneller uitbarsten dan gedacht

De reusachtige, slapende vulkaan onder het Yellowstone National Park in de Amerikaanse staat Wyoming zal waarschijnlijk veel eerder uitbarsten dan tot dusver werd aangenomen. Uit een nieuwe studie blijkt dat de grote klap niet over honderden, maar al over tientallen jaren zal plaatsvinden. Als dat gebeurt zullen de gevolgen niet te overzien zijn.

De vulkanische activiteit onder Yellowstone maakt van het park een enorme trekpleister. Jaarlijks bezoeken zeker drie miljoen toeristen het oudste nationale park ter wereld om de honderden geisers en duizenden warmwaterbronnen te bezichtigen. De supervulkaan onder het park zou de eerste eeuwen niet uitbarsten, maar volgens een nieuwe studie klopt dat niet.

Gemiddeld barst de supervulkaan onder Yellowstone om de 600.000 jaar uit. De laatste grote uitbarsting was 631.000 jaar geleden. Wetenschappers maakten zich tot voor kort geen zorgen, omdat ze dachten dat de eerste tekenen van een eventuele uitbarsting duizenden jaren van te voren zichtbaar zullen zijn. Maar het blijkt volgens de laatste metingen te gaan om enkele decennia.

De recentste uitbarsting van de vulkaan (die van 631.000 jaar geleden) begon toen een nieuwe lading magma naar één van de vulkaankamers werd geduwd. Dat proces duurde slechts enkele tientallen jaren en geen eeuwen zoals eerder werd verondersteld. ,,We hadden verwacht dat dergelijke processen duizenden jaren voor een superuitbarsting in gang werden gezet'', zegt de Amerikaanse geologe Christy Till tegen de New York Times. ,,Een uitbarsting van een supervulkaan kan dus eigenlijk ontstaan in slechts één mensenleven. Het is schokkend hoe snel een slapende vulkaan kan ontwaken.''

Wat als?

Wat als het ooit tot een uitbarsting komt? De supervulkaan kan in een grote knal meer dan 1.000 kubieke kilometer rotsen en as uitspugen. Mocht de vulkaan ooit uitbarsten, dan zou heel Amerika onder as worden bedekt. Die ramp kan een zogenoemde vulkanische winter in gang zetten, waardoor de aarde drastisch zou afkoelen. Veel leven op aarde zou daardoor uitsterven.

Het exemplaar onder Yellowstone is niet de enige begraven supervulkaan op aarde. Wetenschappers hebben berekend dat elke 100.000 jaar een supervulkaan kan uitbarsten. Het is nog een raadsel of en wanneer een dergelijke vulkaan tot uitbarsting komt. Geologe Till hoopt met extra onderzoek nieuwe uitbarstingen te kunnen voorspellen.