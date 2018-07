'Superveilig' Schots eiland in shock: meisje (6) vermoord, tiener verdacht

De 6.500 inwoners van het Schotse eiland Bute zijn in shock na de moord op een zesjarig meisje én de aanhouding van een zestienjarige eilandbewoner als verdachte. Het lichaam van Alesha MacPhail werd enkele uren na haar verdwijning, maandagmorgen, gevonden in een bosachtig gebied.

Details over de verdachte zijn nog niet vrijgegeven. Volgens de politie is de tiener gisteren aangehouden na een buurtonderzoek en wordt hij verdacht van de moord op Alesha. Eilandbewoners melden op Facebook dat het gaat om iemand die in een pand woont waar ook een personenwagen van het merk Dacia in beslag is genomen.

Syrische vluchtelingen

Sommige bewoners suggereren dat de moord wel eens iets te maken zou kunnen hebben met de Syrische vluchtelingen die sinds 2015 op het eiland zijn ondergebracht. Het gaat om 15 gezinnen die de oorlog in hun vaderland ontvluchtten. Volgens de bekende Britse Mail Online-columnist Katie Hopkins steeg de criminaliteit op het eiland - nagenoeg nul - sindsdien. Het Schotse onderzoeksjournalistieke platform The Ferret concludeert na een factcheck dat er geen enkel bewijs is van een stijging van de criminaliteit op het eiland en een link tussen seksuele delicten en de aanwezigheid van de vluchtelingen.

Alesha MacPhail kwam uit de omgeving van Glasgow. Ze vierde zomervakantie bij haar oma (46) en vader (25) op Bute en verdween maandagmorgen omstreeks half zeven plaatselijke tijd uit de flat in Rothesay, de grootste plaats op het eiland. De politie sloeg meteen groot alarm en verontruste eilandbewoners startten een zoekactie.

De grootmoeder van het meisje probeerde tevergeefs Alesha's moeder Georgina (23) te bereiken en plaatste daarna een opsporingsbericht op Facebook. Dat verraste haar voormalige schoondochter, die een wanhopige reactie plaatste. ,,Dit is mijn dochter. Kan iemand me vertellen wat er is gebeurd?", smeekte ze. Een andere Facebook-gebruikster postte daarop een link naar een nieuwssite waarop een artikel stond over de vondst van het lichaam.

Hechte gemeenschap

Het levenloze lichaam van Alesha werd dezelfde ochtend nog gevonden in een bosachtig terrein bij de overwoekerde ingang van een voormalig hotel net buiten de 'hoofdstad' van het eiland. Dat meet 122 vierkante kilometer en is daarmee net iets kleiner dan Staphorst. ,,Ondanks deze belangrijke ontwikkeling in de zaak vraag ik iedereen die informatie heeft over de dood van Alesha om zich te melden. De dood van een zesjarig kind heeft de hechte gemeenschap geschokt. Moord komt hier zelden voor. Het is daarom absoluut noodzakelijk dat we te weten komen wat er is gebeurd", verklaarde inspecteur-rechercheur Stuart Houston die verantwoordelijk is voor de Schotse tegenhanger van onze Teams Grootschalige Opsporingen.

De politie, die extra manschappen naar het eiland liet komen voor het onderzoek, riep alle bewoners met bewakingscamera's bij huis of bedrijf en/of dashcams in hun wagen om de beelden te delen. De eilanders kregen ook het advies om ramen en deuren 's avonds goed af te sluiten.

Het lichaam van Alesha is overgevlogen naar het Schotse vasteland voor autopsie. Die moet uitsluitsel geven over de doodsoorzaak.