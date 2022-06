Stuttgart worstelt al decennia met (nu peperduur) treinstation

Met video Dertien doden bij Russische raketaan­val op ‘drukbe­zocht’ winkelcen­trum

Vanmiddag rond 16.00 uur lokale tijd is een winkelcentrum in de Oekraïense stad Krementsjoek getroffen door een Russische raket. Daarbij zijn in ieder geval tien doden en veertig gewonden gevallen.

27 juni