Student neemt spiekbrief van anderhalve meter mee naar tentamen

Docent Reb Beatty vertelde zijn studenten regelmatig dat ze een kaartje van ‘3 bij 5’ mochten gebruiken tijdens de toets. De meeteenheid vermeldde hij er echter niet bij. Eén student, Elijah Bowen, maakte handig gebruik van de onduidelijkheid. Hoewel de rest van de klas doorhad dat de docent doelde op een notitiekaartje van 3x5 inch (7 x 12 cm), kwam Elijah ’s morgens doodleuk binnen met een kaart van 3x5 feet (90 cm x 1.5 meter). Elijah verklaarde later zelfs dat hij er even aan had gedacht om een bord van 3 bij 5 meter mee te brengen, maar ,,dan had ik denk ik niet door de deur gepast ”. Elijah moest wel achteraan in het klaslokaal gaat zitten, zodat andere studenten niet konden meespieken

,,Ik was gewoon oprecht blij voor hem”, vertelde Beatty na afloop tegen het Amerikaanse ABC News. ,,Je moet een student met intelligentie zijn om de lacune te vinden, en dan moet je óók nog de brutaliteit hebben om het in de praktijk te brengen.” Elijah zelf was natuurlijk ook blij dat zijn stunt succesvol was. ,,Ik was gechoqueerd dat het mocht. Ik gaf het een kans van 5 procent dat hij het me zou laten gebruiken.” Elijah behaalde uiteindelijk een mooie score van 140 op 150. Een dikke negen dus.