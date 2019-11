Student na val bij demonstratie Hongkong overleden

Zeker vijf doden bij zware aardbeving in Iran

4:51 Zeker vijf mensen zijn omgekomen bij een aardbeving met een kracht van 5,9 op de schaal van Richter in het noordwesten van Iran. Meer dan zeventig anderen raakten gewond, zo meldt de Iraanse staatstelevisie . Over mogelijke schade in het getroffen gebied is nog niets bekend.