‘Strooiwagen’ gaat viraal in België: ‘Vroeger was dit de manier om zout te strooien’

Verdwij­ning na 31 jaar opgelost na vondst wrak: 'Ik dacht dat mijn vader in buitenland zat’

5 februari ,,Ik zie mijn vader nog voor me. Die herinnering is zeker niet weg. Maar het gevoel is nu wel heel dubbel.” De twee kinderen van Ronny Lateste (38) hebben 31 jaar moeten wachten op nieuws over hun verdwenen vader, tot dinsdag plotseling dat verlossende telefoontje kwam. ,,Moeten we nu blij zijn of verdrietig? We weten het niet goed”, verzucht zoon Christophe, die 6 jaar was toen zijn vader verdween.