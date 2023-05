Strijd tussen ‘Mickey Mouse’ en Florida loopt verder uit de hand: Disney schrapt miljoenenproject

De vete tussen entertainmentgigant Disney en de Amerikaanse staat Florida verhardt. Het bedrijf ligt in de clinch met gouverneur Ron DeSantis. Disney zet zijn dreigement om minder te investeren in Florida nu om in daden en trekt de stekker uit een peperduur bouwproject.

Twee jaar geleden presenteerde Disney het plan om in Orlando - thuishaven van het wereldberoemde pretpark Walt Disney World - een campus te bouwen voor tweeduizend medewerkers. Het project kostte ongeveer 1 miljard dollar, maar de directie van de grootste werkgever van Florida heeft besloten er een streep door te zetten.

Josh D’Amaro, baas van de pretparken, zegt dat het plan is geschrapt vanwege ‘nieuw leiderschap en gewijzigde zakelijke omstandigheden’. Het besluit kan niet los worden gezien van de juridische strijd tussen de entertainmentreus en de Republikeinse gouverneur DeSantis.

De ruzie tussen DeSantis en Disney begon vorig jaar. Het bedrijf stelde een wetsvoorstel van DeSantis aan de kaak over het aan banden leggen van onderwijs over seksuele geaardheid en genderidentiteit op basisscholen in Florida (beter bekend als de ‘Don’t say gay-wet’). DeSantis was van dat commentaar niet gediend en dreigde een gevangenis naast Disney World te zullen bouwen, wat uiteraard slecht is voor het imago van het bedrijf. Of misschien gaf hij wel een bouwvergunning aan een concurrerend pretpark, voegde DeSantis er nog aan toe.

Vorige maand besloot Disney een rechtszaak tegen DeSantis aan te spannen. Directe aanleiding was dat de gouverneur een einde maakte aan de bijzondere en voordelige status van het bedrijf in zijn staat. Op Disney-terrein was het bedrijf eigen baas over onder meer het wegennetwerk en de brandweer. Het besluit van DeSantis deze status af te schaffen, bestrijdt Disney nu. En dat doet pijn voor de onderneming die als grootste werkgever van Florida jarenlang oppermachtig was in The Sunshine State. Voor de toeristenmagneet die 80.000 inwoners aan het werk houdt, gingen alle deuren open. Maar het nationale icoon wordt al een tijdje op de huid gezeten door DeSantis, een conservatief politicus met presidentiële ambities.

The New York Times stelt dat ‘achter Mickey Mouse aangaan een lastige zaak blijft’

De bijzondere status betekende ooit een vergaande autonomie voor Disney, dat kon optreden als lokale overheid op het terrein van ruim 10.000 hectare waar het onder meer zes pretparken en achttien hotels uitbaat. Disney wil via een rechtszaak dus proberen het besluit van DeSantis terug te draaien. Hij wordt beschuldigd van onrechtmatig gebruik van overheidsbeleid ‘om een bedrijf te straffen voor het uitoefenen van zijn vrijheid van meningsuiting.’ DeSantis besloot plots ook om Disney allerlei fiscale en nieuwbouwvoordelen te ontnemen.

Of het verstandig is om de strijd tegen de entertainmentgigant zo hard te spelen, valt te bezien. De directie maakte in april duidelijk de geplande investering van 17 miljard dollar in Walt Disney World Florida te heroverwegen. Het schrappen van de campus voor tweeduizend medewerkers, maakt duidelijk dat de Disneybazen niet bluffen en daadwerkelijk stappen zetten om minder in de regio te investeren.

‘Wil de staat Florida dat we meer investeren, meer mensen aannemen, meer belasting betalen of niet?’, aldus de directie in een verklaring. DeSantis liet eerder weten vastbesloten te zijn het intrekken van de speciale status van Disney overeind te houden. ‘Ik zal woke-bedrijven nooit toestaan om onze staat geweld aan te doen. Disney dacht dat ze Florida regeren. Ze probeerden me zelfs aan te vallen om hun woke-agenda verder te brengen’, schreef de gouverneur onlangs in een e-mail waarmee hij donaties probeert te werven. Zijn aanvallen op Disney worden gezien als een poging om richting de presidentsverkiezingen van volgend jaar meer bekendheid te verwerven. De verwachting is dat DeSantis zich later dit jaar kandidaat stelt voor het Amerikaanse presidentschap, iets wat zijn grote concurrent Donald Trump al eerder deed.

Amerikaanse media voorspellen intussen een lange juridische strijd tussen de staat Florida en het machtige Disney. The New York Times stelt dat ‘achter Mickey Mouse aangaan een lastige zaak blijft’. Merken van dezelfde status als Disney en met dezelfde culturele invloed hebben volgens de krant aanvallen in het verleden ‘met weinig schrammen overleefd.’

