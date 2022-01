Storm teistert Duitsland: Hamburg loopt onder, 1 dode door omgewaaide stellage

De Duitse havenstad Hamburg is afgelopen nacht getroffen door een stormvloed. Daardoor is een deel van de stadswijk Sankt Pauli onder water komen te staan.

Ook andere Duitse steden aan de kust, zoals Bremen, hadden te maken met de stormvloed. Maar volgens een woordvoerder van het Duitse Federale Maritieme en Hydrografische Agentschap (BSH) zijn die minder zwaar getroffen.



Brandweer en politie in Hamburg en omstreken moesten de laatste 24 uur 1600 keer uitrukken, melden Duitse media. Ook 60 korpsen van de vrijwillige brandweer werden gemobiliseerd. En ze krijgen geen adempauze want volgens de Duitse Weerdienst (DWD) houdt de storm tot zondagochtend aan. Het BSH waarschuwt al voor de volgende stormvloed.

Dodelijk getroffen

Het Duitse Bild meldt dat in Beelitz, in de buurt van Berlijn, een man dodelijk is getroffen door een omgewaaide stellage met verkiezingsposters. De constructie viel op een groepje passerende voetgangers. Een van hen werd dodelijk aan het hoofd geraakt.

Op de Hamburgse vismarkt raakten verschillende auto’s beschadigd door de overstroming. Dat trok veel bekijks. Ook is in de haven van Hamburg een binnenvaartschip vast komen te zitten onder een brug over de Elbe. Mogelijk heeft de kapitein het stijgende waterpeil van de Elbe verkeerd ingeschat. Er waren twee mensen aan boord. Voor zover bekend raakte niemand gewond, meldt het Duitse journaal Tagesschau.

De hoogste stand van het water werd even na middernacht bereikt: 2,84 meter boven normaal. Daarna zakte het waterpeil weer. Het BSH had verwacht dat het waterpeil in Hamburg tot 3 meter boven het ‘hoogwatergemiddelde’ zou komen.

Volledig scherm De vismarkt in Hamburg. © Daniel Bockwoldt/dpa

Weggewaaid

De hulpdiensten in het noorden van Duitsland waren vooral bezig met omgevallen bomen en weggewaaide dakpannen. Een omgevallen boom blokkeerde het spoor van de Berlijnse metro. Ook het treinverkeer was ernstig ontregeld. Ongeveer 30 kilometer voor de Oost-Friese kust kwam een schip in de problemen. Het ongeladen 190 meter lange vrachtschip Wenen dreef enige tijd stuurloos in zee. De machine was te zwak om het schip onder controle te houden bij deze weersomstandigheden, zo meldde de kapitein. Sleepboten konden het schip na zes uur vastzetten. Bij windkracht 10 waren de golven op de Noordzee zes tot zeven meter hoog.

De storm heeft ook in Scandinavië voor problemen gezorgd en in het Verenigd Koninkrijk zijn zeker twee mensen om het leven gekomen.

Volledig scherm Een boot zit klem onder een brug vanwege het hoge water. © Daniel Bockwoldt/dpa