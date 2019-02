Storm kost vier mensen het leven in Italië

Amerikaan­se vrouw (52) wilde ravotten met haar honden maar wordt door hen verscheurd

7:05 Een 52-jarige vrouw in Greenville in de Amerikaanse staat South Carolina is door haar eigen honden verscheurd terwijl ze met hen aan het ravotten was. Wat eerst een speelse worstelpartij leek, mondde uit in een scène uit een horrorfilm, aldus de buren die nog probeerden haar te redden. De honden takelden haar zo zwaar toe dat ze in het ziekenhuis bezweek aan haar verwondingen.