Stille tocht voor in Italië overleden Koen uit Soest

De zeventienjarige Van Keulen kwam twee weken geleden door een val om het leven in de buurt van het Gardameer. Pas dagen later werd zijn lichaam na een grote zoekactie gevonden. Ook in Italië is bij zijn plotselinge overlijden stilgestaan, laat een goede kennis van de familie weten.



In de plaatselijke kerk van Pacengo, waar hij op vakantie was, is zondag een herdenkingsdienst gehouden. Naast de pastoor hebben diverse mensen gesproken, onder wie de burgemeester. Ook wordt vrijdag een menselijke keten gevormd langs de weg waar Van Keulen ten val kwam, ,,om stil te staan bij het tragische lot dat Koen is overkomen''. De ouders van de overleden jongen willen graag dat bij de plek waar hij om het leven kwam een gedenkteken wordt geplaatst.