Stierenvechten in neerwaartse spiraal dankzij groeiend verzet in Spanje

update Man met bijl vermoordt vier kinderen op Braziliaan­se crèche: ‘Hij is gekomen om te doden’

Bij een aanval op een kinderdagverblijf in de Braziliaanse stad Blumenau zijn zeker vier kinderen om het leven gekomen. Volgens verschillende media drong een man met een bijl het gebouw binnen. Nadat hij de kinderen had aangevallen, gaf hij zich over aan de politie.