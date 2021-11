Stichting Vluchteling slaat alarm: ‘Geen eten, drinken en we gaan rap naar min 20'

18 vrachtsche­pen vastgevro­ren op ‘snelle route’ via Noordelij­ke IJszee

Het rap opwarmende Noordpoolgebied had een snelle, duurzame route naar het oosten moeten vormen, maar de reis werd een domper voor achttien tankschepen. Na onverwachte ijsvorming zijn de boten vastgevroren in de Noordelijke IJszee, precies op een route die Rusland promoot. Tien ijsbrekers varen in het gebied om de schepen te helpen.

